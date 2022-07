Allegri: 'Juve, buon test. Pogba sarà uno dei simboli di questa squadra' (Di sabato 23 luglio 2022) "Un buon test: la squadra ha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati". Massimiliano Allegri è soddisfatto dopo il 2 - 0 sul Chivas che ha aperto la trasferta negli Stati ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 luglio 2022) "Un: laha lavorato duro anche a Torino in questi giorni e si vedono i risultati". Massimilianoè soddisfatto dopo il 2 - 0 sul Chivas che ha aperto la trasferta negli Stati ...

Gazzetta_it : Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, #Allegri vota #Morata per l'attacco. Se dovesse partire #DeLigt, piacciono Pau Torres… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Juve, #Allegri vuole #Morata Si prepara l'offerta per l'Atletico Madrid #SkySport #SkyCalciomercato - ff_ilary : Solidarietà per i nostri giovani che nel secondo tempo sono scesi in campo senza il supporto di qualche titolare ma… - sportli26181512 : Allegri: 'Juve, buon test. Pogba sarà uno dei simboli di questa squadra': Allegri: 'Juve, buon test. Pogba sarà uno… -