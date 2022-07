Vaiolo scimmie, ok Ema a vaccino vaiolo anche per Monkeypox (Di venerdì 22 luglio 2022) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'utilizzo del vaccino anti-vaiolo Imvanex* anche contro il vaiolo delle scimmie. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell'ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l'indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro il Monkeypox virus. Il vaccino della danese Bavarian Nordic - ricorda l'Ema - è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del vaiolo. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus 'Vaccinia Ankara', correlato al virus del vaiolo, ed è considerato un potenziale 'scudo' anche ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Milano, 22 lug. (Adnkronos Salute)() - Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema all'utilizzo delanti-Imvanex*contro ildelle. Il Chmp, Comitato per i medicinali a uso umano dell'ente regolario Ue, ha raccomandato infatti di estendere l'indicazione attuale del prodotto per includere la protezione degli adulti contro ilvirus. Ildella danese Bavarian Nordic - ricorda l'Ema - è approvato in Unione europea dal 2013 per la prevenzione del. Contiene una forma attenuata (indebolita) del virus 'Vaccinia Ankara', correlato al virus del, ed è considerato un potenziale 'scudo'...

Adnkronos : E' arrivato l'ok dell'Ema all'utilizzo del vaccino contro il vaiolo anche per il #Monkeypox: - RobertoBurioni : Uscito ieri, aggiornamento riguardo al vaiolo delle scimmie su @NEJM - donatodonati : RT @deveraunseraunn: Il vaiolo delle scimmie si trasmette scopando. So che vi dicono che ci vuole un contatto stretto con scambi di fluidi… - donatodonati : RT @sono_io_apri: Comunque a Milano il vaiolo delle scimmie mi pare di capire che sia diventato un must have - MonacoTribuneIT : È stato individuato il primo caso di vaiolo delle scimmie nel Principato di Monaco, che ha adottato le prime misure… -