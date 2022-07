Ultime Notizie – Governo | ora la sfida di Draghi è non perdere soldi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il premier Mariogià l’ha detto chiaramente, non è il tempo dei saluti: “Rimettiamoci al lavoro”. Con le elezioni fissate il 25 settembre e l’insediamento del nuovoprevisto, nel migliore dei casi, a fine ottobre, ci sono scadenze e priorità che vanno oltre un’ordinata gestione degli affari correnti. Ladelle prossime settimane è essenzialmente una, non. Vale per gli obiettivi del Pnrr, che hanno bisogno dei decreti attuativi indispensabili ad attuare le riforme richieste, e vale per le famiglie e le imprese, che devono fronteggiare da una parte l’aumento del costo delle materie prime e le condizioni di mercato sfavorevoli e, dall’altra, l’aumento dei prezzi e la conseguente caduta del potere di acquisto. Poi ci sono le incombenze internazionali, con la guerra in ...