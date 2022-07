Steve Carell torna in tv nel thriller The Patient (Di venerdì 22 luglio 2022) Steve Carell come non l’abbiamo mai visto, o quasi. L’attore è protagonista di The Patient, nuova serie FX prossima al debutto su Hulu il prossimo 30 agosto e, verosimilmente, a breve anche in Italia su Disney+. Si tratta di una miniserie thriller in dieci episodi, creata da Joel Fields e Joe Weisberg, duo di autori di un’altra serie della stessa rete FX, il dramma The Americans. In attesa di conoscere esattamente la data di uscita in Italia (e la conferma che lo streaming avvenga su Disney+), il trailer in lingua originale di The Patient anticipa Steve Carell in una veste inedita. Per l’attore, si tratta in realtà di un ritorno a un ruolo drammatico per la televisione, dopo quello di Mitch Kessler nella serie Apple The Morning Show, che gli era valsa la sua settima ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 22 luglio 2022)come non l’abbiamo mai visto, o quasi. L’attore è protagonista di The, nuova serie FX prossima al debutto su Hulu il prossimo 30 agosto e, verosimilmente, a breve anche in Italia su Disney+. Si tratta di una miniseriein dieci episodi, creata da Joel Fields e Joe Weisberg, duo di autori di un’altra serie della stessa rete FX, il dramma The Americans. In attesa di conoscere esattamente la data di uscita in Italia (e la conferma che lo streaming avvenga su Disney+), il trailer in lingua originale di Theanticipain una veste inedita. Per l’attore, si tratta in realtà di un ritorno a un ruolo drammatico per la televisione, dopo quello di Mitch Kessler nella serie Apple The Morning Show, che gli era valsa la sua settima ...

