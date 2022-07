Calciomercato.com

Certo,basta per riabilitarsi al cospetto della piazza intera e cancellare con un colpo di spugna una stagione vissuta ai margini per colpa propria, ma se il buongiorno si vede dal mattino, i ...E Gottiavrà molto tempo per conoscere e farsi conoscere, al netto poi di chi arriverà a vestire la casacca bianca, con o senza pedigree. Lo Spezia quindi partirà anche quest'anno ad handicap, ... Speziamania: non c'è del marcio in Scandinavia Il gruppo storico si sta rimodellando. Gyasi, Bastoni, Salva Ferrer e Nzola sono i 4 moschettieri già protagonisti in B e che salvo novità, ad oggi inimmaginabili, vestiranno ancora la casacca bianca.