Quando muore un amico (Di venerdì 22 luglio 2022) "C’è stato un incidente, è morto un ragazzo". Una tragica frase che noi giornalisti sentiamo ogni giorno, anche più volte al giorno purtroppo. Vite spezzate, giovani e meno giovani, su cui costruiamo una sorta di... Leggi su today (Di venerdì 22 luglio 2022) "C’è stato un incidente, è morto un ragazzo". Una tragica frase che noi giornalisti sentiamo ogni giorno, anche più volte al giorno purtroppo. Vite spezzate, giovani e meno giovani, su cui costruiamo una sorta di...

fattoquotidiano : Stava lavorando in un cantiere per il rifacimento stradale in una zona isolata della Carnia quando una ruspa in mov… - HerrrHorst : Da quando Draghi ha dato le dimissioni si muore letteralmente di caldo. Scusa Mario, è stata solo una goliardata, u… - nicecool68 : @marilovesgr33n Se la togli dal contesto muore ogni cosa. Un po' come quando in casa si dice 'devo riempire un ang… - LullyOttoCinque : Tachipirina e vigile attesa, non poter fare pipi'in un bar quando non ero vaccinata,'chi non si vaccina muore e fa… - News_24it : SAN FELICE CIRCEO – Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando la Migliara 58, all'incrocio con v… -