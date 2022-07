Omicidio Anzio, i legami con la famiglia Gallace: Ahmed Ed Drissi è il genero del boss Angelo (Di venerdì 22 luglio 2022) Restano in carcere, a Velletri, i due fratelli Adam e Ahmed Ed Drissi, loro che mercoledì sera si sono presentati alla stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolense e hanno confessato. O meglio, a costituirsi spontaneamente il più piccolo dei due, Adam, che si è addossato tutte le colpe e chiaramente ha dichiarato di essere stato lui, sabato notte, ad uccidere ad Anzio il pugile Leonardo Muratovic. Il fratello era con lui, in quella stanza di fronte ai militari, per dimostrare la sua innocenza, la sua totale estraneità ai fatti. Ma è proprio sul passato di quest’ultimo che ora si sta cercando di fare chiarezza perché le storie sono diverse, ma un nome ricorre sempre. Ed è quello dei Gallace, che fa riferimento all’omonima cosca di ‘ndrangheta che da Guardavalle, in provincia di Catanzaro, si è ben consolidata sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Restano in carcere, a Velletri, i due fratelli Adam eEd, loro che mercoledì sera si sono presentati alla stazione dei Carabinieri di Roma Gianicolense e hanno confessato. O meglio, a costituirsi spontaneamente il più piccolo dei due, Adam, che si è addossato tutte le colpe e chiaramente ha dichiarato di essere stato lui, sabato notte, ad uccidere adil pugile Leonardo Muratovic. Il fratello era con lui, in quella stanza di fronte ai militari, per dimostrare la sua innocenza, la sua totale estraneità ai fatti. Ma è proprio sul passato di quest’ultimo che ora si sta cercando di fare chiarezza perché le storie sono diverse, ma un nome ricorre sempre. Ed è quello dei, che fa riferimento all’omonima cosca di ‘ndrangheta che da Guardavalle, in provincia di Catanzaro, si è ben consolidata sul ...

CorriereCitta : Omicidio Anzio, i legami con la famiglia Gallace: Ahmed Ed Drissi è il genero del boss Angelo - CorriereCitta : Omicidio Anzio, l’avvocato dei fratelli Ed Drissi e il paragone con i fratelli Bianchi: «Questa volta Willy si è di… - ClementeUol : 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio [di Clemen… - raspa90 : RT @repubblica: 'Questa volta Willy si è difeso', il paragone shock dell'avvocata dei fratelli arrestati per l'omicidio di Anzio [di Clemen… -