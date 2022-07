‘Life On Mars?’, la più bella di tutte (Di venerdì 22 luglio 2022) Life on Mars? è una delle canzoni simbolo di David Bowie. L’interpretazione vocale, l’arrangiamento del pianoforte composto da Rick Wakeman e l’atmosfera operistica creata da Mick Ronson, con gli 09archi e il crescendo di timpani sullo stile di ‘Così parlò Zarathustra’, hanno contribuito a promuovere questo brano allo status di classico, facendolo entrare di diritto nella cultura di massa. La genesi di un capolavoro Copyright Mick RockLife on Mars? risale al 1968 quando a David Bowie venne dato il compito di adattare il testo di una canzone francese di Claude François intitolata ‘Comme d’habitude’. Il Duca Bianco la trasformò in ‘Even a Fool Learns to Love’. Quetso inedito racconta di come la facile allegria di un clown veniva soggiogata dall’improvvisa scoperta dell’amore. Il brano non è accettato dall’editore francese della Decca Records e la traduzione è passata a Paul Anka ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Life on Mars? è una delle canzoni simbolo di David Bowie. L’interpretazione vocale, l’arrangiamento del pianoforte composto da Rick Wakeman e l’atmosfera operistica creata da Mick Ronson, con gli 09archi e il crescendo di timpani sullo stile di ‘Così parlò Zarathustra’, hanno contribuito a promuovere questo brano allo status di classico, facendolo entrare di diritto nella cultura di massa. La genesi di un capolavoro Copyright Mick RockLife on Mars? risale al 1968 quando a David Bowie venne dato il compito di adattare il testo di una canzone francese di Claude François intitolata ‘Comme d’habitude’. Il Duca Bianco la trasformò in ‘Even a Fool Learns to Love’. Quetso inedito racconta di come la facile allegria di un clown veniva soggiogata dall’improvvisa scoperta dell’amore. Il brano non è accettato dall’editore francese della Decca Records e la traduzione è passata a Paul Anka ...

Rimini, all'alba di domenica l'omaggio di Rimini Classica a David Bowie In scaletta tutti i più grandi successi di Bowie: Absolute Beginners, Ashes to Ashes, Life on Mars, Space Oddity, solo per citarne alcuni, in una versione arrangiata originale per il quartetto ... Domenica all'alba sulla spiaggia di Riminiterme "Heroes"