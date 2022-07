Jessica Selassie a Roma, il dettaglio dei capelli non sfugge (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la vittoria del GF Vip 6, continuano gli impegni per Jessica Selassié, che si divide tra eventi e social network. LEGGI ANCHE: — GF Vip, tre vip non entreranno più nella casa: ecco chi sono. Signorini cosa farà ora? Jessica in questi giorni infatti è arrivata a Roma per l’apertura dello showroom di una nota azienda di fast fashion cinese e i fan sono impazziti per la sua pettinatura raccolta. Si tratta di un progetto di temporary store che il brand ha deciso di aprire in Europa e in Italia (Milano e Roma), e varcare così i confini dell’e-commerce, cimentandosi anche nella vendita fisica dei suoi capi in negozi temporanei. Jessica Selassié a Roma: il look fa impazzire i fan “Questa donna ogni colore, ogni capo che indossa le sta una meraviglia, poi con quei ... Leggi su funweek (Di venerdì 22 luglio 2022) Dopo la vittoria del GF Vip 6, continuano gli impegni perSelassié, che si divide tra eventi e social network. LEGGI ANCHE: — GF Vip, tre vip non entreranno più nella casa: ecco chi sono. Signorini cosa farà ora?in questi giorni infatti è arrivata aper l’apertura dello showroom di una nota azienda di fast fashion cinese e i fan sono impazziti per la sua pettinatura raccolta. Si tratta di un progetto di temporary store che il brand ha deciso di aprire in Europa e in Italia (Milano e), e varcare così i confini dell’e-commerce, cimentandosi anche nella vendita fisica dei suoi capi in negozi temporanei.Selassié a: il look fa impazzire i fan “Questa donna ogni colore, ogni capo che indossa le sta una meraviglia, poi con quei ...

hopeangel365 : SECONDO VOI HA FATTO BENE MANUEL? #bortuzzo #ultimo #concerto #disabile #veneto #accesibility #instagram #lulu… - Frances08241252 : RT @virginia_quo: Qui un esemplare di Jessica selassie che non usa il trucco del doppio telefono con torcia accesa ???????? #jessyselassie #jer… - FoschiBianca : RT @virginia_quo: Qui un esemplare di Jessica selassie che non usa il trucco del doppio telefono con torcia accesa ???????? #jessyselassie #jer… - virginia_quo : Qui un esemplare di Jessica selassie che non usa il trucco del doppio telefono con torcia accesa ????????… - amati_89 : RT @Tivvuanalizer: #jerú #jessyselassie Eleganza e Sensualità by Jessica Selassie ?????? È una Dea ??? -