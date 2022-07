Inter, Pirola prima il rinnovo poi la Salernitana (Di venerdì 22 luglio 2022) Lorenzo Pirola in uscita dall’Inter Sarà una giornata intensa per Lorenzo Pirola. Il difensore centrale che nell’ultima stagione ha giocato nel Monza passerà alla Salernitana. prima però, come riportato da Tuttosport, arriverà il rinnovo con l’Inter fino al 2027. “Lorenzo Pirola infine oggi è atteso in sede per prolungare il contratto con l’Inter fino al 2027, mossa propedeutica per chiudere l’accordo con la Salernitana sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro che – come accadrà per Pinamonti sempre in orbita Atalanta – vuole mantenere sempre un controllo sui suoi ex “canterani””. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Lorenzoin uscita dall’Sarà una giornata intensa per Lorenzo. Il difensore centrale che nell’ultima stagione ha giocato nel Monza passerà allaperò, come riportato da Tuttosport, arriverà ilcon l’fino al 2027. “Lorenzoinfine oggi è atteso in sede per prolungare il contratto con l’fino al 2027, mossa propedeutica per chiudere l’accordo con lasulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club nerazzurro che – come accadrà per Pinamonti sempre in orbita Atalanta – vuole mantenere sempre un controllo sui suoi ex “canterani””. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene damagazine.

