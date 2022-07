Incastrato tra le porte del treno, la fine orrenda di Gian Battista Zerbino (Di venerdì 22 luglio 2022) Non è sopravvissuto al drammatico incidente Gian Battista Zerbino, 49enne trascinato da un treno regionale nella stazione di Trani, Puglia. La vittima è stata travolta verso le 8 di giovedì 21 luglio per circa 3-400 metri all'uscita della stazione del treno. Al momento è ancora in corso l'ascolto dei testimoni. Un compito complicato per gli inquirenti che stanno tentando di raggiungere tutti i passeggeri a bordo del convoglio delle linee pugliesi diretto a Barletta. Altrettanto sconosciuta la dinamica dei fatti. Stando alle prime ipotesi, l'uomo potrebbe essere rimasto Incastrato nelle porte mentre scendeva dal mezzo, ma saranno le indagini a stabilire quanto realmente accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia ferroviaria. L'uomo, di professione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Non è sopravvissuto al drammatico incidente, 49enne trascinato da unregionale nella stazione di Trani, Puglia. La vittima è stata travolta verso le 8 di giovedì 21 luglio per circa 3-400 metri all'uscita della stazione del. Al momento è ancora in corso l'ascolto dei testimoni. Un compito complicato per gli inquirenti che stanno tentando di raggiungere tutti i passeggeri a bordo del convoglio delle linee pugliesi diretto a Barletta. Altrettanto sconosciuta la dinamica dei fatti. Stando alle prime ipotesi, l'uomo potrebbe essere rimastonellementre scendeva dal mezzo, ma saranno le indagini a stabilire quanto realmente accaduto. Sul posto è intervenuta la Polizia ferroviaria. L'uomo, di professione ...

Libero_official : Sarebbe rimasto incastrato tra le porte mentre scendeva dal treno #GianBattistaZerbino, il 49enne morto e ritrovato… - infoitinterno : Trani: 44enne resta incastrato tra le porte, il treno in partenza lo trascina uccidendolo - 71rita : RT @fanpage: ULTIM'ORA Drammatico incidente in stazione. L'uomo, 50 anni, era rimasto incastrato tra le porte del treno - francobus100 : Trani, muore in stazione trascinato dal treno regionale: era rimasto incastrato tra le porte - maratam5 : #Trani una tragedia assurda .ma non ci sono degli allarmi? Incastrato tra le porte del treno, muore 49enne tranese -