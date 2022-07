Immissioni in ruolo docenti 2022: procedure, graduatorie, domande, nomine, accettazione, rinuncia, riserva, precedenze, posti di lingua. FAQ (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto riguardante le Immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2022/23 e le relative istruzioni operative, ossia l'allegato A. Le nostre FAQ: dalle procedure alle graduatorie di assunzione, dalla presentazione delle domande all'accettazione/rinuncia della nomina, dalle precedenze alla riserva di posti, dal vincolo della nomina su posto di sostegno all'assegnazione dei posti di lingua inglese nella scuola primaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il decreto riguardante leindel personale docente a.s./23 e le relative istruzioni operative, ossia l'allegato A. Le nostre FAQ: dallealledi assunzione, dalla presentazione delleall'della nomina, dallealladi, dal vincolo della nomina su posto di sostegno all'assegnazione deidiinglese nella scuola primaria. L'articolo .

