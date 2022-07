Immissioni in ruolo docenti 2022 : convocati in numero maggiore rispetto ai posti, quando si può festeggiare (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli aspiranti all'immissione in ruolo a.s. 2022/23 devono presentare due apposite istanze per partecipare alla relativa procedura. La presentazione della prima domanda non dà alcuna garanzia di assunzione, che si avrà invece con la seconda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 luglio 2022) Gli aspiranti all'immissione ina.s./23 devono presentare due apposite istanze per partecipare alla relativa procedura. La presentazione della prima domanda non dà alcuna garanzia di assunzione, che si avrà invece con la seconda. L'articolo .

orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2022 : convocati in numero maggiore rispetto ai posti, quando si può festeggiare - ProDocente : Immissioni in ruolo, Pascarella (Flc Cgil): “Ecco le tappe per i docenti in Gae e Gm” - CiccioniSe : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2022: procedure, graduatorie, domande, nomine, accettazione, rinuncia, riserva, precedenze… - sansalvonet : Per garantire maggiore sicurezza nelle scuole è necessaria l'assegnazione di un numero aggiuntivo di organico... - Grosiglioni : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2022: procedure, graduatorie, domande, nomine, accettazione, rinuncia, riserva, precedenze… -