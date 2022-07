Il matrimonio di Damiano e Chiara: quando va in onda? Real Time svela la data (Di venerdì 22 luglio 2022) Manca pochissimo per vivere una serata magica su Real Time. Oggi nel promo video della rete è stata infatti rivelata la data della messa in onda di quello che potremmo definire un docu-film che racconterà il giorno più bello di Damiano Carrara e sua moglie Chiara. Il matrimonio di Damiano e Chiara andrà infatti in onda proprio il prossimo venerdì su Real Time, canale 31 del digitale terrestre. Dopo aver raccontato il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini, questa volta Discovery fa sognare con uno dei volti più amati della rete. Damiano Carrara infatti è protagonista ( e lo sarà ancora) di uno dei programmi più visti di Real ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 luglio 2022) Manca pochissimo per vivere una serata magica su. Oggi nel promo video della rete è stata infatti rivelata ladella messa indi quello che potremmo definire un docu-film che racconterà il giorno più bello diCarrara e sua moglie. Ildiandrà infatti inproprio il prossimo venerdì su, canale 31 del digitale terrestre. Dopo aver raccontato ildi Beatrice Valli e Marco Fantini, questa volta Discovery fa sognare con uno dei volti più amati della rete.Carrara infatti è protagonista ( e lo sarà ancora) di uno dei programmi più visti di...

