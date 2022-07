Finalmente un colpo al malcostume giudiziario

(Di venerdì 22 luglio 2022) Alla vigilia dell’incredibile avvitamento della Legislatura, la politica italiana ha assistito a un altrettanto incredibile ribaltone del rapporto tra politica e magistratura, attraverso l’epilogodel caso Descalzi-Eni. La Procura generale di Milano, all’avvio del processo di secondo grado sulle presunte tangenti Eni e Shell in Nigeria, ha presentato la rinuncia all’appello contro la sentenza del Tribunale che aveva assolto le due società e tutti gli imputati, fra i quali l’ad di Eni, Claudio Descalzi. La sostituta procuratrice generale, Celestina Gravina, ha presentato l’atto di rinuncia che apre le porte all’assoluzione definitiva. La Procura generale ha deciso di sottrarsi a un accanimento forcaiolo smontato dal Tribunale di Milano che lo scorso mese di marzo aveva assolto “perché il fatto non sussiste” le due società e tutti gli imputati fra i quali ...

