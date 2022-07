Elisa Isoardi torna a parlare del presunto flirt con Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle e svela se lo sente ancora (Di venerdì 22 luglio 2022) Elisa Isoardi è pronta a tornare in televisione. Dopo aver partecipato al programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle e dopo essere stata una naufraga all’Isola dei Famosi, adesso è pronta per un programma tutto suo. “Vorrei dirti che” andrà in onda dal prossimo 11 Settembre su Rai Due e parlerà di cuore, cucina e territorio. La fascia sarà quella della domenica pomeriggio e vedrà contendersi il primato contro Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e Domenica In su Rai Uno. Ma è proprio alla conduttrice Mara Venier che Elisa Isoardi deve parte del suo ritorno in Rai. In un’intervista al portale Leggo.it ha dichiarato: Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 22 luglio 2022)è pronta are in televisione. Dopo aver partecipato al programma di Milly Carlucci,con lee dopo essere stata una naufraga all’Isola dei Famosi, adesso è pronta per un programma tutto suo. “Vorrei dirti che” andrà in onda dal prossimo 11 Settembre su Rai Due e parlerà di cuore, cucina e territorio. La fascia sarà quella della domenica pomeriggio e vedrà contendersi il primato contro Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e Domenica In su Rai Uno. Ma è proprio alla conduttrice Mara Venier chedeve parte del suo ritorno in Rai. In un’intervista al portale Leggo.it ha dichiarato: Se sono qui devo dire grazie a tante persone tra cui Mara Venier. Hanno già parlato di rivalità ma Mara non si tocca. Mara è la numero uno. Lei è ...

