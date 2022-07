Draghi cade | i commenti della stampa putiniana | ' Un russofobo di meno'

riotta : Cade Draghi esultano i suoi nemici populisti mentre lacrime di coccodrillo rigano il volto di chi gli ha fatto la g… - riotta : Qui in #Ucraina vi chiedono davvero Ma Draghi cade? E ci aiuterete ancora? Triste - martaottaviani : Sia chiara una cosa: se #draghi cade la prima a festeggiare è #mosca ed è il secondo festeggiamento in meno di una… - BRENNO2360 : RT @AriannaVernini: Appunti brevi ma intensi ?? @LucaLovisolo Cade il governo #Draghi: #Russia, #Ucraina ed #Europa punti focali del contes… - paologlc : RT @fcancellato: Comunque no: 1) Non perdiamo i soldi del Pnrr se cade il governo 2) Non andiamo nemmeno in esercizio provvisorio 3) Se non… -

"Il conflitto ucraino", spiega Tass, "è legato solo marginalmente alla crisi attuale, ma è diventato una leva di ricatto (poco efficace) a favore di. Alcuni esponenti della classe politica ......ha chiarito l'impossibilità di andare avanti e trovare una maggioranza per Mario, l'unica strada percorribile per il presidente della Repubblica è stata quella di sciogliere le Camere .l'...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Per la prima volta nel nostro Paese, le elezioni avverranno dopo l’estate e voteremo meno parlamentari: ecco cosa cambia e quando si vota.