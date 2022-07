“Don’t look Up” si fonde con la realtà. Un meteorologo annuncia caldo rovente e la conduttrice lo interrompe (Di venerdì 22 luglio 2022) Quando la cinematografia si fonde con la realtà non è sempre un buon segno. È trascorso poco tempo da quando, nelle sale, è uscito “Don’t look Up”, il film con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence che racconta l’indifferenza dell’umanità di fronte a una possibile catastrofe ambientale generata da un asteroide. In una delle scene clou, la studiosa interpretata dall’attrice statunitense si adira con i conduttori – impassibili e, anzi, quasi indifferenti di fronte al tragico annuncio in diretta televisiva – del programma di cui è ospite. “Cerchiamo solo di rendere più leggere le brutte notizie”, è la loro risposta. Pochi giorni fa, nello studio dell’emittente britannica “GB News”, è andato in onda un siparietto simile sul riscaldamento globale. I protagonisti? La conduttrice Bey Turner e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Quando la cinematografia sicon lanon è sempre un buon segno. È trascorso poco tempo da quando, nelle sale, è uscito “Up”, il film con Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence che racconta l’indifferenza dell’umanità di fronte a una possibile catastrofe ambientale generata da un asteroide. In una delle scene clou, la studiosa interpretata dall’attrice statunitense si adira con i conduttori – impassibili e, anzi, quasi indifferenti di fronte al tragico annuncio in diretta televisiva – del programma di cui è ospite. “Cerchiamo solo di rendere più leggere le brutte notizie”, è la loro risposta. Pochi giorni fa, nello studio dell’emittente britannica “GB News”, è andato in onda un siparietto simile sul riscaldamento globale. I protagonisti? LaBey Turner e il ...

