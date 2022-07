(Di venerdì 22 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) –Rt esettimanale dei casirispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall’Iss. “Scende l’settimanale a livello nazionale: 977 ogni 100.000 abitanti a fronte di 1158 ogni 100.000 abitanti – si legge nel report diffuso questa mattina – nel periodo 29 giugno – 12 luglio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,16-1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma oltre la soglia epidemica”.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Italpress

Gli attualmente positividi 3.555 unità (ieri +6.435) e sono in tutto 1.455.821, di cui 1.444.427 in isolamento domiciliare. La regione con più casiodierni è sempre la Lombardia con ...ROMA -Rt e incidenza settimanale dei casirispetto alla scorsa settimana. E' quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall'Iss. 'Scende l'incidenza ... Covid, scendono Rt e incidenza Agenzia di stampa Italpress Se i numeri giornalieri di contagi e morti sono ancora elevati – ieri rispettivamente 80.653 e 157 – Covid-19 appare comunque in frenata nel nostro Paese, alle prese con un’ondata di calore che sembra ...ROMA (ITALPRESS) – Scendono Rt e incidenza settimanale dei casi Covid rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della cabina di regia, diffusi dall’Iss. “S ...