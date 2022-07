(Di venerdì 22 luglio 2022) Roma, 22 lug. - "Per noi di J&Jnon esiste innovazione se non è accompagnata da un'adeguata formazione e da un costante aggiornamento della comunità scientifica. Partendo da questo assunto, è ...

TV7Benevento : Braghi (J&J MedTech): 'Nostre tecnologie per formare chirurghi' - -

Adnkronos

Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) - "Per noi di J&J MedTech non esiste innovazione se non è accompagnata da un'adeguata formazione e da un costante aggiornamento ...