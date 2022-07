Attacchi hacker russi, Giovanni Salvi: «In Italia nessuna attribuzione certa» (Di venerdì 22 luglio 2022) Si è parlato molto di possibili Attacchi di hackeraggio da parte della russia. La guardia è sempre stata alta, considerando che anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si stava preparando alla possibilità di Attacchi informatici, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La minaccia è sempre all’erta e i sospetti sono sempre molti. Lo ha ribadito anche Giovanni Salvi, procuratore generale della Corte di Cassazione. LEGGI ANCHE >>> «In Killnet pare, anche se non è certo, che ci siano anche Italiani» Giovanni Salvi: «Sospetti su Attacchi hacker ma attribuzione non certa» Sospetti su Attacchi di hackeraggio russo «ci ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 luglio 2022) Si è parlato molto di possibilidiaggio da parte dellaa. La guardia è sempre stata alta, considerando che anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si stava preparando alla possibilità diinformatici, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. La minaccia è sempre all’erta e i sospetti sono sempre molti. Lo ha ribadito anche, procuratore generale della Corte di Cassazione. LEGGI ANCHE >>> «In Killnet pare, anche se non è certo, che ci siano ancheni»: «Sospetti sumanon» Sospetti sudiaggio russo «ci ...

