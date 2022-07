Accordo sul grano tra Russia e Ucraina: oggi l’ufficialità. Ma non è un passo verso la pace: le parti firmeranno documenti separati (Di venerdì 22 luglio 2022) Chi credeva, o almeno sperava, che l’Accordo sul grano, la prima vera intesa tra Russia e Ucraina, potesse rappresentare un piccolo riavvicinamento tra le parti che avrebbe contribuito a spingere i Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a un tavolo di pace dovrà ricredersi. Perché quello che le parti stanno siglando a Istanbul, grazie alla mediazione di Turchia e Nazioni Unite, assomiglia più a un patto dettato da una necessità comune, ben lontano dal raffreddare gli animi di un conflitto che dura ormai da quasi 5 mesi. Per quanto le conseguenza di questo Accordo siano state immediate, con un immediato abbassamento dei prezzi del grano, le modalità con cui è stato portato a termine mostrano la distanza ancora siderale tra Mosca e Kiev: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Chi credeva, o almeno sperava, che l’sul, la prima vera intesa tra, potesse rappresentare un piccolo riavvicinamento tra leche avrebbe contribuito a spingere i Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky a un tavolo didovrà ricredersi. Perché quello che lestanno siglando a Istanbul, grazie alla mediazione di Turchia e Nazioni Unite, assomiglia più a un patto dettato da una necessità comune, ben lontano dal raffreddare gli animi di un conflitto che dura ormai da quasi 5 mesi. Per quanto le conseguenza di questosiano state immediate, con un immediato abbassamento dei prezzi del, le modalità con cui è stato portato a termine mostrano la distanza ancora siderale tra Mosca e Kiev: ...

