Tutti in vacanza, anche i controlli di sicurezza (Di giovedì 21 luglio 2022) In un viaggio dalla Svizzera alla Sardegna, utilizzando il traghetto dal porto di Genova, nessun accertamento o ispezione ai veicoli né alle persone. Ecco la cronaca dei giornalisti di Panorama. Per segnalare una «falla di sistema» potenzialmente molto pericolosa. Sono le 15 e 30 di sabato 9 luglio 2022 quando arriviamo a Genova, da dove ci imbarcheremo per Porto Torres, in Sardegna. La partenza è stata da un territorio «extra Ue», le Alpi svizzere. Oltrepassate le quali, non abbiamo avuto alcun intoppo. O nulla più di uno sguardo benevolo al confine, da parte dei funzionari della polizia di frontiera. A Genova, scopriremo che la situazione non cambia molto. Anzi, peggiora. Ecco la cronaca di un viaggio che, in qualcuno, dovrebbe suscitare più di un interrogativo. Nel porto ligure ci mettiamo dunque in fila per accedere all'area degli imbarchi. Qualche minuto e un funzionario ...

