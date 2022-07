Sport in tv oggi (giovedì 21 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 21 luglio 2022) oggi giovedì 21 luglio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Proseguono i Mondiali di atletica a Eugene con le gare nella notte, assolutamente da non perdere i Mondiali di scherma. Atteso il rientro in campo di Matteo Berrettini, impegnato negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Giocheranno anche Fabio Fognini negli ottavi ad Amburgo, Cocciaretto e Bronzetti negli ottavi a Palermo. Iniziano i tornei di golf della settimana. Il Tour de France propone l’ultimo tappone sui Pirenei con l’arrivo ad Hautacam, si completano i quarti di finale della Nations League di volley maschile, si concludono i Campionati Italiani di nuoto e avanzano i quarti di finale degli Europei di calcio femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022)21ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di atletica a Eugene con le gare nella notte, assolutamente da non perdere i Mondiali di scherma. Atteso il rientro in campo di Matteo Berrettini, impegnato negli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Giocheranno anche Fabio Fognini negli ottavi ad Amburgo, Cocciaretto e Bronzetti negli ottavi a Palermo. Iniziano i tornei di golf della settimana. Il Tour de France propone l’ultimo tappone sui Pirenei con l’arrivo ad Hautacam, si completano i quarti di finale della Nations League di volley maschile, si concludono i Campionati Italiani di nuoto e avanzano i quarti di finale degli Europei di calcio femminile. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegli ...

