Se i falafel non vengono bene stai commettendo questi errori! (Di giovedì 21 luglio 2022) Scopri quali sono gli errori da non fare mai quando prepari i falafel. Evitandoli, otterrai il massimo del gusto. Se anche tu sei un’amante della cucina etnica, adorerai sicuramente i falafel (o felafel). Delle soffici polpette di ceci estremamente gustose e perfette sia per un antipasto veloce che per un piatto particolare e da condividere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 luglio 2022) Scopri quali sono gli errori da non fare mai quando prepari i. Evitandoli, otterrai il massimo del gusto. Se anche tu sei un’amante della cucina etnica, adorerai sicuramente i(o felafel). Delle soffici polpette di ceci estremamente gustose e perfette sia per un antipasto veloce che per un piatto particolare e da condividere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ArtanisArtworks : @camomillaerose temevo non fosse venuto bene perché l'impasto non mi sembava lievitato a sufficienza... e invece è… - LaPanceraRosa : @zuler01 Mah, fresco lo uso solo per i falafel, così quell'odore di cimice non si avverte, per il resto preferisco usarne i semi. - xacciohagridx : abbiamo fatto i falafel ma forse abbiamo ammollato troppo a lungo i ceci e niente abbiamo deciso che non ci interes… - nammargh : io triggerato da tutti ora miscio questo impasto per i falafel con le mie lacrime e la rabbia perché i miei non mi… - nammargh : nel frattempo io cerco di fare i falafel fatti in casa per la prima volta nella mia vita non sono fiduciosa perché non mi fido dei forni -