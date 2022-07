Sainz in Francia tra sostituzione della PU e un ritmo interrotto (Di giovedì 21 luglio 2022) Del ritiro austriaco, dell'affidabilità a mettersi di traverso anche lungo il suo cammino, Carlos Sainz rimpiange soprattutto l'aver subito uno stop quando sensazioni e risultati iniziavano a scrivere ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 21 luglio 2022) Del ritiro austriaco, dell'affidabilità a mettersi di traverso anche lungo il suo cammino, Carlosrimpiange soprattutto l'aver subito uno stop quando sensazioni e risultati iniziavano a scrivere ...

F1ingenerale_ : Segui con noi la cronaca live e i risultati delle prove libere 1 #FP1 del #FrenchGP a #LeCastellet sul circuito del… - sportli26181512 : F1, Sainz cambia Power Unit per il GP di Francia? Scatterebbe in fondo alla griglia: Non c'è l'ufficialità, ma dopo… - Automotoreit : Motore Sainz-Ferrari: Incognita in Francia #sainz #ferrari #scuderiaferrari #carlossainz #FranceGP #F1 #formula1… - paoloangeloRF : La penalità incombe sul weekend di Sainz in Francia - fuoripistanet : Damon Hill ha pubblicato un pronostico per il Gran Premio di Francia. Doppietta per la Mercedes, con Lewis Hamilton… -