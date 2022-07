Qui comando io Così Erdogan avverte Putin - Cronaca - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Roberto Giardina Dispetti tra despoti. Erdogan a Teheran lascia attendere Putin per 52 secondi, ma al Cremlino lo Zar lo fece aspettare per due minuti. La puntualità era la virtù dei re, si diceva un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roberto Giardina Dispetti tra despoti.a Teheran lascia attendereper 52 secondi, ma al Cremlino lo Zar lo fece aspettare per due minuti. La puntualità era la virtù dei re, si diceva un ...

NicolaMorra63 : Arrivare a supplicare quasi l'uomo solo al comando, il presunto tecnico che con capacità taumaturgiche salva il Pae… - vin56429210 : @Dario97345391 @a_meluzzi bill chi? siete stati troppo tempo immersi in +matrix.. gates? e un colpevole. i colpevol… - CarraroRenata : RT @NicolaMorra63: Arrivare a supplicare quasi l'uomo solo al comando, il presunto tecnico che con capacità taumaturgiche salva il Paese fa… - BolisTalalnasir : RT @NicolaMorra63: Arrivare a supplicare quasi l'uomo solo al comando, il presunto tecnico che con capacità taumaturgiche salva il Paese fa… - Domenico1oo777 : Questa e' casa mia...E QUI COMANDO IO...Cit My WIFE...e non ve inventate fesserie che me incazzo pure io...visto ch… -