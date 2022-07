Pd: Letta, 'oggi discussione su coalizione diversa da ieri' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "oggi la discussione sulle future coalizioni è un pò diversa da come era fino a ieri, quello che è successo è un punto di svolta nella storia italiana" e "la responsabilità è molto chiara". Lo ha detto Enrico Letta a Bloomberg. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "lasulle future coalizioni è un pòda come era fino a, quello che è successo è un punto di svolta nella storia italiana" e "la responsabilità è molto chiara". Lo ha detto Enricoa Bloomberg.

AndreaMarcucci : Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile d… - Giorgiolaporta : La #crisidigoverno viene da uno dei partiti del #CampoLargo voluto da #Letta. Il leader del #Pd ci dica oggi se sar… - RossanaGiannan2 : RT @worldernest: @convivioblog @EnricoLetta @matteorenzi Ciò che io imputo a Letta è non aver detto chiaramente a Conte se fai cadere il go… - convivioblog : @AngelaAngelmi @giorgiovascotto @EnricoLetta @matteorenzi Qualora si procedesse nella direzione che suggerisce Zand… - Indiana36307128 : RT @SecolodItalia1: “Facite ‘a faccia feroce”. Letta-Franceschiello ai suoi: «Da oggi comunicate con occhi di tigre» -