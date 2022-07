Orrore in vacanza: giovane turista violentata sul lettino in spiaggia. Due arresti (Di giovedì 21 luglio 2022) turista violentata su un lettino in spiaggia. L’orrendo episodio è avvenuto a Creta, precisamente nella città greca di Rethymno. Erano le prime ore del mattino quando la 18enne è stata aggredita da due uomini che l’hanno trascinata via e violentata. La ragazza in quel momento stava dormendo e probabilmente i due hanno approfittato anche del fatto che non c’erano tante persone. Il quotidiano greco Neakriti riporta che i due uomini hanno prima immobilizzato la giovane e poi hanno approfittato di lei. Subito sono scattate le indagini per risalire all’identità dei due sospetti. Secondo le ultime informazioni rese note dai media locali si tratterebbe di due giovani pachistani di 23 e 26 anni. I due sarebbero stati arrestati. violentata in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 luglio 2022)su unin. L’orrendo episodio è avvenuto a Creta, precisamente nella città greca di Rethymno. Erano le prime ore del mattino quando la 18enne è stata aggredita da due uomini che l’hanno trascinata via e. La ragazza in quel momento stava dormendo e probabilmente i due hanno approfittato anche del fatto che non c’erano tante persone. Il quotidiano greco Neakriti riporta che i due uomini hanno prima immobilizzato lae poi hanno approfittato di lei. Subito sono scattate le indagini per risalire all’identità dei due sospetti. Secondo le ultime informazioni rese note dai media locali si tratterebbe di due giovani pachistani di 23 e 26 anni. I due sarebbero stati arrestati.in ...

