No, la Sonatrach non è della Gazprom (Di giovedì 21 luglio 2022) L'articolo potrebbe finire qui, perché tanto è inutile stare a spiegare le cose – come hanno già fatto altri prima di noi – finché esisteranno persone che diffondono informazioni senza nessuna verifica dei fatti. Come ad esempio Marco Rizzo, che su Twitter scriveva il 19 luglio: Nessuno ve lo dice ma: Sonatrach, la società algerina che rifornirà un decimo del gas che serve all'Italia è al 60% di proprietà di Gazprom. Quindi Draghi dice di non comprare gas dalla Russia, ma in realtà lo fa e a prezzo maggiorato. Altra presa in giro per il popolo italiano. Puente su Open ha spiegato le cose per bene, analizzando ogni notizia che negli ultimi mesi ha collegato Sonatrach a Gazprom. Il sunto di quanto riportato da Puente è che è assolutamente normale che Sonatrach e Gazprom siano partner in ...

