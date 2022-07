Microchip | al Congresso Usa è in gioco la sicurezza nazionale

Leggi su formiche

(Di giovedì 21 luglio 2022) Si tratta, probabilmente, di una delle misure più ingenti che gli Stati Uniti potrebbero adottare per rinvigorire il settore industriale più strategico di questo secolo. Un’importanza che, tuttavia, non è ancora riuscita a mettere d’accordo democratici e repubblicani, separati da differenze politiche ormai incolmabili e che finiscono per bloccare la macchina burocratica della. Ma qualcosa sembra smuoversi. Nella giornata di martedì, il Senato ha votato per portare avanti una versione alleggerita del Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) for America Act. La proposta di legge metterebbe sul piatto circa $52 miliardi di incentivi pubblici per ricostruire la capacità manifatturiera americana, in uno sforzo bipartisan che mette insieme interessi economici, die di leadership tecnologica. ...