Mascherine | 3 indagati a Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 21 luglio 2022) La guardia di finanza diha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della procura, nei confronti di tre soggetti ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di truffa e di autoriciclaggio. Le indagini dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria dihanno preso le mosse da una denuncia presentata, nel dicembre 2020, dal titolare di una farmacia dell’agro-nocerino sarnese che aveva contrattato, per il tramite di un intermediario della provincia di Caserta, l’acquisto di circa otto milioni dichirurgiche da parte di una società di Kuala Lumpur (Malesia), a fronte del quale aveva pure versato contestualmente una caparra di 144mila euro. La merce, però, non gli è stata mai recapitata, né gli è stato restituito in ...