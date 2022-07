L’appello di Monti a Draghi a restare a Palazzo Chigi come Ciampi nel 1994 (Di giovedì 21 luglio 2022) «È stata una crisi paradossale. Non era necessaria ed è davvero un male che la si sia provocata per un fiocco di neve e poi sia diventata una valanga». Sono le parole dell’ex premier Mario Monti alla Stampa, secondo cui «questa è una crisi potenzialmente in grado di provocare gravi danni e “infiniti lutti”. Ma che, per fortuna, è contenibile negli effetti di cui è capace. Può essere gestita in modo da mitigarli». In che modo? «Ora Draghi va al Quirinale, ma il governo non è stato sfiduciato e, almeno sinora, le dimissioni non sono state accolte. Vale il precedente del gennaio 1994, quando il presidente della Repubblica Scalfaro ricevette le dimissioni di Ciampi e le respinse. A quel punto, convocò i presidenti di Camera e Senato e indisse le elezioni. Ma il governo restò in sella. Se questo dovesse avvenire, ma dipende ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) «È stata una crisi paradossale. Non era necessaria ed è davvero un male che la si sia provocata per un fiocco di neve e poi sia diventata una valanga». Sono le parole dell’ex premier Marioalla Stampa, secondo cui «questa è una crisi potenzialmente in grado di provocare gravi danni e “infiniti lutti”. Ma che, per fortuna, è contenibile negli effetti di cui è capace. Può essere gestita in modo da mitigarli». In che modo? «Orava al Quirinale, ma il governo non è stato sfiduciato e, almeno sinora, le dimissioni non sono state accolte. Vale il precedente del gennaio, quando il presidente della Repubblica Scalfaro ricevette le dimissioni die le respinse. A quel punto, convocò i presidenti di Camera e Senato e indisse le elezioni. Ma il governo restò in sella. Se questo dovesse avvenire, ma dipende ...

