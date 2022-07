In prima assoluta “Circe” di Madeline Miller al Real Orto Botanico di Napoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ una figura mitologica, una ninfa, una maga, una creatura capace di trasformare gli uomini in porci, l’ennesimo ostacolo che si frappone tra Ulisse e il suo ritorno a Itaca, un’ammaliatrice, una dea, un essere diabolico. Ma è semplicemente una donna, vista con gli occhi degli uomini Circe, che rivivrà, sabato 23 luglio 2022 alle ore 21,00 (in replica domenica 24) al Real Orto Botanico di Napoli, nell’ambito della rassegna Brividi d’Estate 2022. Presentato in prima assoluta da Il Pozzo e il Pendolo Teatro, l’allestimento, tratto dall’omonimo romanzo di Madeline Miller, vede interpreti in scena Rosalba Di Girolamo e Lorenzo Sarcinelli, nell’adattamento di Rosalba di Girolamo e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ una figura mitologica, una ninfa, una maga, una creatura capace di trasformare gli uomini in porci, l’ennesimo ostacolo che si frappone tra Ulisse e il suo ritorno a Itaca, un’ammaliatrice, una dea, un essere diabolico. Ma è semplicemente una donna, vista con gli occhi degli uomini, che rivivrà, sabato 23 luglio 2022 alle ore 21,00 (in replica domenica 24) aldi, nell’ambito della rassegna Brividi d’Estate 2022. Presentato inda Il Pozzo e il Pendolo Teatro, l’allestimento, tratto dall’omonimo romanzo di, vede interpreti in scena Rosalba Di Girolamo e Lorenzo Sarcinelli, nell’adattamento di Rosalba di Girolamo e ...

