Il graceful ageing quello vero

(Di giovedì 21 luglio 2022) La cantante britannica Annie Lennox rassicura i fan sul suo stato di salute dopo essere risultata positiva al Covid. Con un selfie – realmente – senza trucco che mette in risalto il suo iconico taglio pixie bianco, in cui è semplicemente bellissima. Annie Lennox è splendida, anche dopo il Covid È uno dei pixie cut inglesi più famosi di sempre e anche con i capelli bianchi resta una delle icone di bellezza over 60 più amate e più cool della storia. Da sempre contraria ai ritocchi e alle foto artefatte, ora la cantante di Sweet dreams va oltre pubblicando una foto senza trucco dopo aver avuto il Covid.