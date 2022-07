Il giorno in cui mio fratello Draghi ha trattato da imbecilli gli imbecilli (Di giovedì 21 luglio 2022) Le ventiquattr’ore in cui mi sono sentita sorella di Mario Draghi si sono svolte tra martedì e mercoledì, tra Washington e Roma. È cominciato tutto quando Alexandria Ocasio-Cortez – la più furba delle millennial suscettibili e ignoranti – ha messo le mani dietro la schiena mentre la polizia la allontanava da una manifestazione. Sapeva cosa sarebbe successo: le foto l’avrebbero ritratta con le mani tenute come fosse ammanettata. Vai poi a spiegare, scrivere editoriali che nessuno leggerà, invitare a guardare per intero i video in cui alzava il braccio destro, che teoricamente era ammanettato al sinistro, a salutare la folla. Un’immagine vale più di mille parole: volete che non lo sappia AOC, la Ferragni del parlamento statunitense? Mi sono ricordata di mille conversazioni in cui avevo sostenuto che Draghi non l’avrebbe mai votato nessuno, senza social, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 21 luglio 2022) Le ventiquattr’ore in cui mi sono sentita sorella di Mariosi sono svolte tra martedì e mercoledì, tra Washington e Roma. È cominciato tutto quando Alexandria Ocasio-Cortez – la più furba delle millennial suscettibili e ignoranti – ha messo le mani dietro la schiena mentre la polizia la allontanava da una manifestazione. Sapeva cosa sarebbe successo: le foto l’avrebbero ritratta con le mani tenute come fosse ammanettata. Vai poi a spiegare, scrivere editoriali che nessuno leggerà, invitare a guardare per intero i video in cui alzava il braccio destro, che teoricamente era ammanettato al sinistro, a salutare la folla. Un’immagine vale più di mille parole: volete che non lo sappia AOC, la Ferragni del parlamento statunitense? Mi sono ricordata di mille conversazioni in cui avevo sostenuto chenon l’avrebbe mai votato nessuno, senza social, ...

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' 30 anni fa la strage di via D’Amelio, in cu… - giorgio_gori : Via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, il giorno in cui persero la vita Paolo #Borsellino e i cinque agenti dell… - GuidoDeMartini : 0??6????0??7????2??0??2??2?? È UN GIORNO MEMORABILE: finalmente un Giudice, la dott. Susanna Zanda, ha il coraggio d… - battagliaandre1 : @luigidimaio Brindo a questo giorno.. E' la volta buona che perderemo le tue tracce. Reputo che tra le difficolta'… - luigiantodo : RT @ARitmoDelCuore: ??#ARitmoDelCuore ?? ? Godetevi le piccole cose Arriverà il giorno un cui scoprirete che erano immense ? _??R. Brault… -