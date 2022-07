Fioccano le “denunce” dei cittadini per il mancato uso del Pos: a Rimini multato un tabaccaio per 5 euro (Di giovedì 21 luglio 2022) Proseguono in tutta Italia le “denunce” di cittadini ai quali non viene consentito di pagare con il Pos e il bancomat, anche per cifre irrisorie, come accaduto nei giorni scorsi a Rimini. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a seguito delle nuove misure di legge introdotte per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che hanno anticipato al 30 giugno scorso il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, hanno accertato la violazione commessa dal titolare di un Bar Tabaccheria che non ha permesso di effettuare l’acquisto di un pacchetto di sigarette per un valore di 5 euro ad un cliente in quanto non accettava pagamenti con il Pos asserendo di non averlo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Proseguono in tutta Italia le “” diai quali non viene consentito di pagare con il Pos e il bancomat, anche per cifre irrisorie, come accaduto nei giorni scorsi a. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a seguito delle nuove misure di legge introdotte per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che hanno anticipato al 30 giugno scorso il termine a decorrere dal quale viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata accettazione di pagamenti elettronici, hanno accertato la violazione commessa dal titolare di un Bar Tabaccheria che non ha permesso di effettuare l’acquisto di un pacchetto di sigarette per un valore di 5ad un cliente in quanto non accettava pagamenti con il Pos asserendo di non averlo ...

