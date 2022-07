FIFA 23 | confermata ufficialmente anche la data di uscita

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il calcio “da paura” di Electronic Arts fissa l’appuntamentoper l’anno prossimo:23 ha infatti unadiufficiale Ora che EA Sports hasvelato23 con tanto di trailer, è normale aspettarsi della salivazione per ladi. E, lo and behold, il publisher non si è certo fatto pregare prima di farci sapere quale giorno segnare sul calendario. Trattandosi di un’annata da mondiale, ovviamente tra le varie feature e migliorie non mranno nei mondiali del Qatar. A tenere compagnia alla sopracitata competizione provvederannola Women’s World Cup Australia e il torneo New Zealand 2023, attesi come aggiornamenti dopo il lancio. Gratuiti, verrebbe ...

... passa anche per la rappresentazione in prodotti di diffusione capillare come è. Un'altra novità che ci è statada Lefreniere, e su cui ci esprimiamo sia con grande interesse che con ...Da capire se l'indiscrezione verràma sembra proprio che un nuovo "regno" sia pronto per ... "position": 2, "name": "Mbappé batte Messi e Cristiano Ronaldo: ha il rating più alto a23" }...FIFA 23 non includerà squadre russe e lo conferma EA. Questa notizia, che fa seguito alla decisione della società di ritirare la nazionale russa e tutti i club russi da FIFA 22 in seguito all'invasion ...Il calcio “da paura” di Electronic Arts fissa l'appuntamento anche per l’anno prossimo: FIFA 23 ha infatti una data di uscita ufficiale.