Draghi va da Mattarella | la seduta alla Camera è sospesa fino alle 12

(Di giovedì 21 luglio 2022) «luce del voto di ieri sera dal Senato, chiedo di sospendere lami sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni». Marioè stato accolto da un lungo e caloroso applauso da tutti i deputati. «Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato», ha detto con una battuta, che denota un tono molto diverso rispetto a quello piccato di ieri al Senato. Il presidente delladei Deputati, Roberto Fico, ha rinviato ladellaa mezzogiorno.

Dopo che Lega, Forza Italia e M5s non hanno votato la fiducia al Senato, il governo ha raccolto ... Il premier annuncerà oggi alla Camera le dimissioni, poi salirà al Colle per presentarle a Mattarella. Roma, 21 lug. (askanews) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato il Quirinale, dopo circa mezz'ora di colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.