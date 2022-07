Dimissioni rinviate a oggi per il timore di mercati e spread. Poi lo scioglimento e voto il 2 ottobre

(Di giovedì 21 luglio 2022) Lo sfogo del premier con i suoi collaboratori: "Avete visto che avevo ragione? Avete visto che non c'era agibilità politica?". Questa mattina alle 9 alla Camera formalizzerà l'addio. Poi un Cdm e salirà al Quirinale

