Covid: aumenta il numero di ricoverati al San Pio, deceduto un sannita (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale il numero di pazienti ricoverati al “San Pio” di Benevento causa Covid e presso l’ospedale cittadino si registra un nuovo decesso. Situazioni non incoraggianti quelle che emergono dal bollettino quotidiano diramato dalla stessa Azienda Ospedaliera. Si passa dai 34 pazienti comunicati ieri, ai 36 odierni. A peggiorare il quadro è la morte di un beneventano, ricoverato presso il “San Pio” e affetto da coronavirus. Questo il quadro completo della situazione e i posti letto attualmente occupati: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale ildi paziential “San Pio” di Benevento causae presso l’ospedale cittadino si registra un nuovo decesso. Situazioni non incoraggianti quelle che emergono dal bollettino quotidiano diramato dalla stessa Azienda Ospedaliera. Si passa dai 34 pazienti comunicati ieri, ai 36 odierni. A peggiorare il quadro è la morte di un beneventano, ricoverato presso il “San Pio” e affetto da coronavirus. Questo il quadro completo della situazione e i posti letto attualmente occupati: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Covid: aumenta il numero di ricoverati al San Pio, deceduto un sannita ** - estensecom : Scende a 506 il numero giornaliero di nuovi positivi al Covid in provincia di #Ferrara, mentre aumenta lievemente l… - CrisOcchiverdi : Dicono che fare tanto l'amore aumenta le difese immunitarie: non ho mai preso il #Covid_19 ?? - Radionowhere5 : @impusino La Juve aumenta il capitale ma non è con quello che fa mercato; lo fa con: cessione del ligt, Ronaldo; ab… - VivMilano : RT @anfosservizi: Cure dentali: con l’emergenza COVID 19 aumenta il rischio legionella? Andria: Il nostro laboratorio esegue analisi in tut… -