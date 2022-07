Costanza Caracciolo | sole | mare e relax a Formentera | “Benvenuti in Paradiso”

Sandro_Russo74 : Da #Formentera è tutto. Costanza Caracciolo ?? - VincentMorabit8 : RT @Gazzetta_it: Bobo tra padel, la pasta di Costanza e... il divano: i 49 anni (sportivi e non) di Christian Vieri - Gazzetta_it : Bobo tra padel, la pasta di Costanza e... il divano: i 49 anni (sportivi e non) di Christian Vieri -

Gran parte del merito va alla donna che gli ha cambiato la vita: l'ex Velina di Striscia la notizia. I due sono più uniti e complici che mai e sono genitori presenti e amorevoli ...Può godersi la famiglia, le amiche (tra cuied Elena Santarelli) e il relax estivo in luoghi da sogno.Traguardo importante per l'ex calciatore che dopo una vita di amori e passioni oggi ha trovato la sua stabilità affettiva ...Il costume di Federica Nargi cattura l'attenzione di tutti ma c'è un dettaglio che proprio non passa inosservato: l'avete notato