“Controcorrente” | disastro per Veronica Gentili | programma affondato da La7

(Di giovedì 21 luglio 2022) Ieri sera è andato in onda uno speciale di “” dedicato alla crisi di governo. Un esperimento che la rete del Biscione sperava potesse essere un trionfo ed invece si è rivelato una disfatta. Ile la conduttricesono stati affondati dalla concorrenza. Contemporaneamente, infatti, andava in onda ildi La7 “In Onda”, condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. (Continua dopo la foto…) “”, l’intervento di Maria Giovanna Maglie su Putin: le sue parole Tutto su “” “” è untelevisivo di genere talk show, politico e rotocalco. La trasmissione va in onda su Rete 4 dal 26 luglio 2021 ed è stata ideata da...

CIAfra73 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Ancora una volta Monica Maggioni finisce sotto il 10% in prima serata con uno Speciale Tg1, tallonata… - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel: Ancora una volta Monica Maggioni finisce sotto il 10% in prima serata con uno Speciale Tg1, ta… - CedroneBruno : RT @ValentinaPrisc: Certo, i partiti di governo che girano le spalle a #Draghi lasciandolo solo a prendersi le colpe del disastro, dopo ave… - aspettaaspetta : RT @ValentinaPrisc: Certo, i partiti di governo che girano le spalle a #Draghi lasciandolo solo a prendersi le colpe del disastro, dopo ave… - ValentinaPrisc : Certo, i partiti di governo che girano le spalle a #Draghi lasciandolo solo a prendersi le colpe del disastro, dopo… -

Liberoquotidiano.it

Non è andato come ci si aspettava lo speciale disulla crisi di governo, condotto da Veronica Gentili su Rete4, ieri sera 20 luglio. Il talk show ha ottenuto in prime time 787.000 spettatori (lo 6,6 per cento di share) ed è stato ...... ma ci sono persone che si oppongono e lottano in questo modo, virando. Wilmer ... È la società civile che chiede ai gruppi armati di fermare la guerra per mettere fine al... Controcorrente, disastro per Veronica Gentili: chi la affonda in diretta Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale, è tra gli ospiti dell’edizione del 10 luglio di Controcorrente, il programma tv pre-serale di ...Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è tra gli ospiti dell’edizione del 10 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 e tiene ...