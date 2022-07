Bce alza tassi di mezzo punto | è la prima volta dal 2011

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Sorprendendo ma non troppo i mercati, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso il primo rialzo deidalcon un aumento di 50 punti (contro i 25 previsti fino a pochi giorni fa) per i tredi interesse di riferimento, nel quadro di “misure fondamentali per assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine”. Il Consiglio direttivo – si spiega – ha infatti “ritenuto opportuno adottare un primo intervento più ampio nella normalizzazione deidi riferimento rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente”, una “decisione che si basa sulla valutazione aggiornata del Consiglio direttivo sui rischi di inflazione” anche nell’ottica di una “efficace trasmissione della politica monetaria”. Dopo il rialzodi oggi, che porta dal 27 luglio allo 0,50% i ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto, a 0,50% #ANSA - sole24ore : Bce alza i tassi di 50 pb e vara scudo anti-spread. Borse Ue recuperano dai minimi - Agenzia_Ansa : E' il primo rialzo dal luglio del 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a zero e il tasso s… - bisignanotweet : La #BCE alza tassi a 0,50 punti, il doppio rispetto a quanto previsto inizialmente da #Lagarde. Inflazione galoppa… - zetaraffix : RT @dariodangelo91: La #Bce alza tassi di mezzo punto a 0,50%. Ora tutti sotto coperta: non c'è più #Draghi a guidare la nave col mare in… -

...il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PAA per un prolungato periodo di tempo successivamente alla data in cui inizierà a innalzare i tassi di interesse di riferimento della..."Nelle prossime riunioni del Consiglio direttivo sarà opportuna un'ulteriore normalizzazione dei tassi di interesse", spiega lanel documento conclusivo della riunione del Consiglio. "Anticipare ...La Banca centrale europea (Bce) ha alzato i tassi d'interesse di mezzo punto. Si tratta del primo ritocco verso l'alto dal luglio del 2011. Il tasso principale sale a 0,50%, il tasso sui depositi a ze ...Francoforte ha aumentato di 0,50%, primo rialzo dal luglio del 2011. La crisi politica italiana convince Lagarde ad accelerare i tempi per la messa ...