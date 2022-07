Verona, Sky: “Darko Lazovic in partenza” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Verona SKY- Il Verona di Cioffi continua la sua preparazione in ritiro, oggi allenamento duro per gli scaligeri. Nel frattempo la dirigenza Setti è attiva sul mercato in entrata. Verona, Sky: “Interesse per Kevin Strootman” Un asse caldissima di mercato nelle ultime ore è quella tra Marsiglia e Verona, l’ex Tudor è interessato ai suoi vecchi pupilli allenati la scorsa stagione. L’allenatore serbo ha chiesto alla dirigenza francese un rinforzo per la fascia, un giocatore che possa ricoprire sia egregiamente ruolo difensivo che dare una mano offensivamente. L’obbiettivo è Darko Lazovic, l’ex Genoa, è un pupillo di Tudor e la trattativa sembra in fase avanzata. Il Verona cederà, dopo Caprari, anche Lazovic per una cifra di 5 milioni di euro al Marsiglia, ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)SKY- Ildi Cioffi continua la sua preparazione in ritiro, oggi allenamento duro per gli scaligeri. Nel frattempo la dirigenza Setti è attiva sul mercato in entrata., Sky: “Interesse per Kevin Strootman” Un asse caldissima di mercato nelle ultime ore è quella tra Marsiglia e, l’ex Tudor è interessato ai suoi vecchi pupilli allenati la scorsa stagione. L’allenatore serbo ha chiesto alla dirigenza francese un rinforzo per la fascia, un giocatore che possa ricoprire sia egregiamente ruolo difensivo che dare una mano offensivamente. L’obbiettivo è, l’ex Genoa, è un pupillo di Tudor e la trattativa sembra in fase avanzata. Ilcederà, dopo Caprari, ancheper una cifra di 5 milioni di euro al Marsiglia, ...

