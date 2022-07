Ucraina: first lady agli Usa, 'più armi contro raid che uccidono bambini' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - La first lady Olena Zelenska ha chiesto agli Stati Uniti di fornire all'Ucraina più armi per prevenire attacchi aerei russi che "uccidono i bambini nei passeggini" e che possono proteggere gli ucraini dagli "attacchi terroristici" di Mosca. Parlando al Congresso Usa, la moglie del presidente Zelensky ha affermato che l'Ucraina è grata per l'assistenza militare che gli Stati Uniti hanno fornito finora, ma che adesso il Paese ha soprattutto bisogno di sistemi di difesa aerea. “Vogliamo che ogni padre e ogni madre possano dire ai propri figli di andare a letto serenamente - ha detto riferendosi all'attacco missilistico russo a Vinnytsia della scorsa settimana, che ha causato vittime anche fra i ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Washington, 20 lug. (Adnkronos) - LaOlena Zelenska ha chiestoStati Uniti di fornire all'piùper prevenire attacchi aerei russi che "nei passeggini" e che possono proteggere gli ucraini d"attacchi terroristici" di Mosca. Parlando al Congresso Usa, la moglie del presidente Zelensky ha affermato che l'è grata per l'assistenza militare che gli Stati Uniti hanno fornito finora, ma che adesso il Paese ha soprattutto bisogno di sistemi di difesa aerea. “Vogliamo che ogni padre e ogni madre possano dire ai propri figli di andare a letto serenamente - ha detto riferendosi all'attacco missilistico russo a Vinnytsia della scorsa settimana, che ha causato vittime anche fra i ...

