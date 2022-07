Salernitana, 2-0 al Wieczysta Cracovia in amichevole: in gol anche Ribery (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo i pareggi con Schalke 04 e Hoffenheim, arriva una vittoria in amichevole per la Salernitana in quel di Jenbach. I campani hanno infatti battuto per 2-0 il Wieczysta Cracovia, squadra che milita nella quarta serie polacca. Un test forse non probante in quanto a livello degli avversari, ma sicuramente utile per gli uomini di Davide Nicola sia a livello fisico che a livello tattico, con l’allenatore rimasto a dare indicazioni con veemenza fino al fischio finale senza mollare un attimo l’attenzione. AMICHEVOLI ESTATE 2022: TUTTI I RISULTATI A livello di risultato la partita si è decisa nei primi cinque minuti, con i gol di Ribery e Botheim a fissare subito il parziale sul 2-0. Per il resto tanto pressing e buon possesso palla da parte della Salernitana, che ha concesso pochissimo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo i pareggi con Schalke 04 e Hoffenheim, arriva una vittoria inper lain quel di Jenbach. I campani hanno infatti battuto per 2-0 il, squadra che milita nella quarta serie polacca. Un test forse non probante in quanto a livello degli avversari, ma sicuramente utile per gli uomini di Davide Nicola sia a livello fisico che a livello tattico, con l’allenatore rimasto a dare indicazioni con veemenza fino al fischio finale senza mollare un attimo l’attenzione. AMICHEVOLI ESTATE 2022: TUTTI I RISULTATI A livello di risultato la partita si è decisa nei primi cinque minuti, con i gol die Botheim a fissare subito il parziale sul 2-0. Per il resto tanto pressing e buon possesso palla da parte della, che ha concesso pochissimo ...

