Ryan Reynolds e Rob McElhenney arrivano in Galles nel trailer di Welcome to Wrexham (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il trailer della docuserie Welcome to Wrexham, in arrivo il 24 agosto sugli schermi americani, mostra Ryan Reynolds e Rob McElhenney in Galles. La notizia che Ryan Reynolds e Rob McElhenney avevano comprato una squadra di calcio in Galles aveva sorpreso e divertito, ma le due star hanno fin da subito dimostrato di affrontare il loro nuovo ruolo con grande serietà, come dimostra il trailer della docuserie Welcome to Wrexham. Nel video c'è infatti spazio per l'umorismo che contraddistingue da sempre la star canadese quando risponde a una domanda su Deadpool che gli è stata posta da un giovanissimo tifoso della squadra di calcio, ma anche per l'attenzione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildella docuserieto, in arrivo il 24 agosto sugli schermi americani, mostrae Robin. La notizia chee Robavevano comprato una squadra di calcio inaveva sorpreso e divertito, ma le due star hanno fin da subito dimostrato di affrontare il loro nuovo ruolo con grande serietà, come dimostra ildella docuserieto. Nel video c'è infatti spazio per l'umorismo che contraddistingue da sempre la star canadese quando risponde a una domanda su Deadpool che gli è stata posta da un giovanissimo tifoso della squadra di calcio, ma anche per l'attenzione ...

