Rifiuti | ecco quando sarà pronto il primo biodigestore di Napoli

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Campania non avrà un altro termovalorizzatore. Il Piano deiredatto dalla Regione prevede che quello di Acerra, con un’altra linea da costruire per assicurarne il funzionamento anche nel caso in cui si fermasse una delle 3 già ora in pieno utilizzo, sia sufficiente. Ma a patto che siano 11 gli impianti di compostaggio per la frazione umida. Il, entrerà in funzione nel 2024, visto che il Governatore Vincenzo De Luca e il sindaco diGaetano Manfredi hanno presentato il progetto delche sorgerà a Ponticelli, alla periferia est di, il cui appalto si concluderà entro la fine di quest’anno e che poi ci vorranno solo altri 12 mesi per realizzarlo. Nonil solo in città: un altro ...

... 'eventi di sensibilizzazione alla tutela ambientale con la raccoltacurata da Legambiente; ...il programma dell'edizione 2022 VENERDÌ 22 Dalle 19:30: Disegno dal vivo a cura degli ...... lo sviluppo di una catena di valore sostenibile, la perdita di cibo, la prevenzione deie ...come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l'Università e i masterle guide a ... Emergenza rifiuti: ecco il piano in linea con il Pnrr