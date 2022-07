Putin, tre guerre e una Triplice anti-Usa a Teheran (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel menu della Triplice (intesa?) che si è tenuta ieri a Teheran tra Khamenei, Putin ed Erdogan c’era solo l’imbarazzo della scelta. Si è parlato di tre guerre, di gas, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel menu della(intesa?) che si è tenuta ieri atra Khamenei,ed Erdogan c’era solo l’imbarazzo della scelta. Si è parlato di tre, di gas, L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Lavrov: 'Le trattative con Kiev ora non hanno senso'. Putin: 'Una nuova era comincia nella storia del mo… - ilfoglio_it : Nel suo intervento in Senato #Draghi ha bacchettato M5s e Lega in almeno tre passaggi. Il centrodestra annulla gli… - Giorgiolaporta : Sono gli stessi di: “due giorni dopo #Brexit mancheranno cibo e medicinali” e “#Putin ha armamenti per soli tre gio… - Paroledipaola : RT @drewviola: I tre figli di Putin - mikid67 : RT @drewviola: I tre figli di Putin -